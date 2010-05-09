Сомалійські пірати захопили танкер з українцем на борту

Сомалійські пірати в суботу, 8 травня, захопили танкер Marida Marguerite ("Маріда Маргарита"), призначений для перевезення хімічних продуктів, на борту якого був один українець.

Як передає ВВС, про це повідомив представник військово-морських сил Євросоюзу.

Судно, що належить німецькій компанії, було захоплене за 190 кілометрів на південь від Омана. Танкер водотоннажністю в 13 тисяч тонн йшов під прапором Маршаллових островів. Для нападу на нього пірати використали плавучу базу, а не моторні човни, як це було в більшості випадків. Наблизившись до Marida Marguerite, бандити спочатку обстріляли судно з автоматичної зброї і гранатометів, а відтак взяли його на абордаж.

У результаті в полоні у піратів виявилися всі 22 члени команди танкера: 19 індусів, два бангладешці і один українець. За повідомленнями з антипіратської місії ЄС, під час піратського нападу команда танкера не постраждала. Із захопленим танкером спробувало зв`язатися торговельне судно, що проходило поблизу, але одержало відповідь: "Тікайте".