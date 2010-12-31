Обама схвалив дії України

Президент США Барак Обама високо оцінив дії України, яка вивезла зі своєї території велику частину високозбагаченого урану, який був у неї, повідомляє Reuters. У квітні 2010 року відбулася зустріч президентів США і України Барака Обами і Віктора Януковича, за підсумками якої було оголошено про відмову Києва від високозбагаченого урану.

У п`ятницю український МЗС повідомив, що Україна звільнилася від більшої його частини.

Високозбагачений уран з України передається до Росії.

На думку Обами, ці дії України демонструють провідну роль країни в підтримці курсу на те, щоб ядерна зброя не потрапила до рук терористичних організацій, і на створення світу без ядерної зброї. Україна повністю відмовиться від використання високозбагаченого урану і переорієнтує дослідницькі центри на роботу з низькозбагаченим пальним до 2012 року. Загальний об`єм високозбагаченого урану на момент підписання угоди з США про вивіз становив 90 кілограмів. У четвер до РФ було вивезено 50 кілограмів.