Україна відправила до Росії 50 кг збройового урану

50 кілограмів високозбагаченого урану у четвер були вивезені з Харкова, Києва і Севастополя до Москви, повідомляє Лента.ру. Операція проводилася за сприяння фахівців Управління ядерної безпеки США.

Як уточнили в МЗС України, ядерні речовини були вивезені з Севастопольського національного університету ядерної енергії і промисловості, Харківського фізико-технічного інституту та Київського інституту ядерних досліджень.

Уран вклали в 21 спеціальний контейнер і відправили п`ятьма авіарейсами. Вивіз відкладався через несприятливі погодні умови, зауважує Associated Press. У Росії речовина буде перероблена і стане непридатною для виробництва зброї.

Таким чином Україна виконує взяте на себе в квітні 2010 року зобов`язання повністю позбутися запасів високозбагаченого урану за два роки. Відповідний меморандум український президент Віктор Янукович підписав після зустрічі з американським колегою Бараком Обамою.

В обмін США забезпечать низькозбагачений уран для українських дослідницьких реакторів, а також збудують завод з виробництва більш як 50 видів ізотопів для медичних цілей. Вартість проекту становитиме близько 25 мільйонів доларів.