У Молдові призначений в.о.прем'єр-міністра

Лідера Ліберально-демократичної партії Молдови Влада ФІЛАТА призначено виконуючим обов`язки прем`єр-міністра країни, передає Радіо «Свобода».

Відповідний указ підписав в.о. Президента - обраний учора спікером парламенту Демократичної партії Маріан ЛУПУ.

У В.ФІЛАТА, який останні півтора роки вже стояв на чолі молдавського уряду, є 15 днів на формування нового кабінету.

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Міністерство закордонних справ України вітає завершення виборчого процесу в Республіці Молдова та формування парламентської більшості шляхом відновлення „Альянсу за європейську інтеграцію”, до якого увійшли Ліберально-демократична партія, Демократична партія та Ліберальна партія.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, про це директор департаменту Олег ВОЛОШИН заявив у коментарі ЗМІ щодо оцінки українською стороною формування парламентської коаліції у Республіці Молдова.

За його словами, Міністерство закордонних справ висловлює сподівання, що політичним партіям, які увійшли до складу нового парламенту Республіки Молдова, вже найближчим часом вдасться досягнути консенсусу, з метою виведення країни з конституційної кризи і обрання глави держави.

В Україні сподіваються, що нова влада Молдови виявить налаштованість до конструктивного підходу у вирішенні двосторонніх українсько-молдовських проблемних питань, наголосив О.ВОЛОШИН.

За його словами, Україна готова до плідного і всебічного діалогу з метою подальшого розвитку взаємовигідних та добросусідських відносин з дружньою Молдовою.

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня у Молдові Ліберально-демократична, Демократична і Ліберальна партії утворили альянс «За європейську інтеграцію», що складається з 59 депутатів. Комуністи залишилися в опозиції.