Проєвропейська коаліція обрала голову парламенту Молдови

Головою парламенту Молдови обраний лідер Демократичної партії республіки Маріан Лупу. За його кандидатуру на цю посаду в результаті таємного голосування проголосували всі 57 депутатів. Партія комуністів Молдавії не брала участь у виборах спікера.

М.Лупу був єдиним кандидатом на посаду голови парламенту Молдови від відновленої сьогодні в новому парламенті проєвропейської правоцентристської коаліції.

М.Лупу був головою парламенту в період з 2005 р. по 2009 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг. Тоді його висунула Партія комуністів, за списками якої він пройшов до парламенту. Згодом, після парламентських виборів у березні 2009 р., він залишив лави ПКРМ і очолив Демпартію Молдови.

Також М.Лупу від сьогодні став виконуючим обов`язки президента країни. Відповідну ухвалу прийняли депутати парламенту. М.Лупу виконуватиме обов`язки голови молдавської держави до обрання нового президента.