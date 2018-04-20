Кривава субота в Мінську. Хроніка подій

19.10. Міністр внутрішніх справ Білорусі повідомив, що під час зіткнення постраждало 8 міліціонерів і один цивільний

18.15. Біля спрецприйомника на Окрестіна сотні чоловік. Спецназ не пропускає людей до будівлі. До політв`язнів приїжджають карети швидкої допомоги

17.50. Повідомляється, що лідер демократичних сил Олександр Мілінкевич все-таки на волі, йому вдалося уникнути арешту. Він – “у надійному місці”

17.30. CNN повідомило, що в цілому по Мінську тих, що вийшли на акцію, було понад 45 тисяч

16.45. Поранених відносять на носилках

16:40. Зі слів очевидців: "Підійшла жінка і сказала, що убили хлопця, йому кийком проломили череп. Він упав, і омонівці по ньому пройшлися. Тепер вони викликають ТБ, щоб воно показало, що демонстранти затоптали свого"

16:40. Мирних демонстрантів, що рухаються у бік Окрестина співробітники ЗМОП і спецназу закидають димовими шашками і шумовими гранатами. Проти людей пустили сльозогінний газ. Люди в паніці. ЗМОП б`є їх кийками. Жорстоко побито Козуліна. Побитого кандидата в президенти затягнули в міліційний воронок. Усіх, хто був поряд з ним у момент нападу, затримано

16.30. На вулиці Куйбишева зупинено машину Мілінкевича. Свідки кажуть, що він затриманий. Міліціонери в касках і з щитами розрізають колону. Вони б`ють демонстрантів. Козулін закликав демонстрантів, відтіснених у бік театру Музкомедії, повернутися на Немігу, пройти до Кафедрального собору на Немізі і залишатися там до кінця. Люди розвертаються і йдуть назад. Проте частину людей заблоковано між двома оточеннями собрівців

16.20. Люди почали займати проїжджу частину, звідки їх почав витісняти ЗМОП. Кинули газову гранату! Люди побігли, почалася паніка. Частина людей пішла на гору. Ще раз висадили газову гранату, йде велика газова хмара, вітер зносить її на гору. Основна частина людей зміщується у бік вокзалу. Ще два вибухи гранат, просто в натовп, люди розбігаються звідти. Люди у відповідь починають кидатися в ОМОН снігом. Скандують «Живе Білорусь», «Фашисти». ЗМОП витіснив людей майже до площі. З`явився Козулін, йде у бік натовпу, на нього напали журналісти. Очевидці кажуть, що є жертви - ті люди, в яких потрапили гранати

16:10. ЗМОП рухається назустріч колоні і б`є кийками по щитах. Побудова ЗМОПу - в глибину. Люди вийшли на проїжджу частину, плещуть в долоні і йдуть назустріч ЗМОПові. Зараз буде зіткнення.

16:00. Під мостом біля будинку адміністрації Московського району дорогу колоні, яка рухається до спецприймальника на Окрестина перекрито кількома рядами спецназу і міліції.

15.55. Колона прихильників змін, довжиною від Макдональдса до Музкомедії, рухається в бік Окрестина. Колона організовано рухається тротуаром, на проїжджу частину ніхто не виходить. Сильно сигналять машини. Скандують «Са святам», «Далучайцеся». На одному з перехресть кричали «Слава ДПС». Народ не розсмоктується, в колоні залишається близько 10000 людей

15.00. Мітинг закінчився. Усього в парку було близько 7 тисяч чоловік. Частина людей пішла до в`язниці висловлювати солідарність із політв`язнями... Наступна акція - Національні збори 26 квітня

14.40. Козулін закликав присутніх після мітингу йти до в`язниці і вимагати звільнення затриманих

14.30. У будинку телецентру на Комуністичній стоять близько десятка автобусів з омонівцями

14.10. Мілінкевич на мітингу закликає добиватися справедливих нових виборів

14.00. У центрі Мінська затримано Павла Шеремета і побито американського журналіста

14.00. Учасники мітингу закидали снігом і вигнали зі скверу кореспондентів офіційного телебачення

14.00. У парку Янки Купали почався виступ Мілінкевича

13.40. У парку імені Янки Купали зібралися близько трьох тисяч людей

13.35. Колона демонстрантів рухається вул. Богдановича до парку Купали

13.30. Близько тисячі демонстрантів рухаються у бік площі Свободи

13.25. Мітингуючих витіснили з проспекту Незалежності

13.25. Лідери опозиції Мілінкевич і Козулін закликали людей йти до парку імені Янкі Купали

13.10. Міліції вдалося блокувати демонстрантів на тротуарах обабіч проспекту

13.00. Рух на проспекті Незалежності в районі площі перекрито

12.50. Натовп знов спробував прорватися на площу

12.40. Ситуація на Жовтневій площі напружується, люди намагаються прорватися на площу

12.20. Омонівці тіснять людей назад при спробах прорвати оточення

12.10. Ільхам Алієв привітав Лукашенка з перемогою на виборах

11.30. Підходи до Жовтневої площі блоковані співробітниками міліції