За даними ЗМІ, в Тегерані палає нафтосховище.

Ввечері у суботу, 14 червня, Іран випустив по Ізраїлю ракети. Водночас ізраїльські військові завдали потужного удару по Тегерану.

По випущених Іраном цілях працювала протиповітряна оборона. Під ударом була, зокрема, Хайфа. Видання The Times of Israel інформує про одного загиблого та 14 поранених внаслідок атаки з боку Ірану.

Водночас, як повідомляє CNN із посиланням на державні ЗМІ Ірану, країна випустила по Ізраїлю новий залп – він включає як ракети, так і безпілотники.

Відео дня

Тим часом Армія оборони Ізраїлю оголосила про удари по військових цілях у Тегерані. Речниця Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Еффі Дефрін раніше заявила, що "триваюча операція" ВПС Ізраїлю йшла майже 40 годин і була спрямована на понад 150 об'єктів.

"Літаки ЦАХАЛу завершують хвилю ударів по військових і стратегічних об'єктах, об'єктах ядерної програми і високопоставленим фігурам в іранському терористичному керівництві. Це важливі цілі в самому серці Ірану і його терористичних поплічників", – наводить її слова CNN.

Clash Report повідомляє про пожежу на нафтосховищі в Тегерані, спричинену ізраїльськими ударами. Відео й фото з наслідками атаки активно ширяться Мережею:

Тим часом іранський чиновник розповів у коментарі The New York Times, що Ізраїль атакував головну нафтобазу Тегерана на північних гірських схилах. Удар спричинив масові вибухи.

"Чиновник сказав, що нафтобази вибухають одна за одною і загрожують значними руйнуваннями житловим кварталам у цьому районі. Мешканець багатоповерхівки, чия квартира знаходиться прямо навпроти нафтобази, сказав, що сила вибухів була схожа на землетрус", – йдеться в повідомленні.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац опублікував в соцмережі Х допис із текстом: "Тегеран палає". Своєю чергою, премʼєр-міністр країни Беньямін Нетаньяху скликає засідання кабінету міністрів на тлі нових атак, пише CNN.

Іран – Ізраїль: це варто знати

Останніми днями ситуація на Близькому Сході суттєво загострилася. Іран та Ізраїль обмінялися потужними ударами. Повідомлялося про атаки на іранські обʼєкти. Зазначалося, що під удар потрапили цілі командного рівня, командири, військові об'єкти, штаби і ядерні об'єкти.

Clash Report навіть писав про ліквідацію вісьмох ключових генералів Ірану – серед них і начальник Генерального штабу Збройних сил Ірану, командувач КВІР, командувач Повітряно-космічними силами КВІР, які відповідальні за ракетну програму Ірану.

У відповідь на ці атаки Іран обстріляв Ізраїль ракетами.

Вас також можуть зацікавити новини: