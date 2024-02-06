Голова Єврокомісії наголосила, що ЄС продовжуватиме забезпечувати вкрай необхідне фінансування для України.

Перший транш за програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро має надійти в Україну вже в березні. Про це написала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в соцмережі Х.

"Політична угода, досягнута вчора ввечері, є великим кроком вперед. Європа вірна своєму слову", - написала фон дер Ляйєн.

Вона наголосила, що ЄС продовжуватиме забезпечувати вкрай необхідне фінансування "для нашого відважного партнера та кандидата на членство".

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"Ми плануємо почати виплати в березні", - додала голова Єврокомісії.

Допомога Україні від ЄС

1 лютого голови держави та урядів країн-членів Європейського Союзу ухвалили рішення про створення Українського фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років.

Раніше перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко висловила сподівання, що перший транш від Європейського Союзу в розмірі 4,5 млрд євро надійде вже у березні поточного року.

5 лютого Європейський парламент і Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо створення Українського фонду на чотири наступні роки для допомоги Україні. Загальний бюджет у 50 мільярдів євро буде розподілений на 33 мільярди у кредитах та 17 мільярдів у грантах.

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