У ЄС розглянули за якими правилами працюватиме Український фонд підтримки.

Європейський парламент і Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо створення Українського фонду у 50 мільярдів євро у бюджеті Євросоюзу на чотири наступні роки для допомоги Україні.

"Сьогодні Рада ЄС та Європейський парламент досягли попередньої згоди із запровадження нового цільового інструменту для підтримки відновлення України, її відбудови й модернізації, підтримуючи в той же час зусилля із виконання реформ, які є частиною шляху країни до членства в ЄС. Український фонд матиме загальний бюджет у 50 мільярдів євро", - йдеться у повідомленні на сайті Європейської ради.

Новий фонд об’єднає бюджетну підтримку ЄС в єдиний інструмент, що дозволить надавати широку, передбачувану та гнучку допомогу для України на період 2024-2027 років.

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"ЄС готовий підтримувати Україну так довго, як буде необхідно. Український фонд дозволить нам спрямувати суттєву та передбачувану підтримку для України, щоб допомогти її народу відбудувати країну в умовах безпрецедентних викликів, що їх принесла з собою російська агресивна війна. Водночас ця підтримка допоможе Україні просувати вперед реформи та зусилля з модернізації на шляху до членства в ЄС", - наголосив міністр фінансів головуючої в ЄС Бельгії Вінсернт Ван Петегем.

Структура Українського фонду

Він складатиметься з трьох головних компонентів. Перший передбачає, що Кабмін розробить "Український план", який визначить наміри щодо відновлення, відбудови й модернізації країни, а також міститиме плани реформ в рамках процесу входження до ЄС. Гроші у формі грантів та кредитів для України надаватимуть на основі імплементації цього плану, з дотриманням необхідних умов та часового розкладу виплат.

Друга складова передбачатиме підтримку в формі бюджетних гарантій і буде поєднувати гранти та кредити від державних та приватних інституцій. Ці гарантії покриватимуть кредитні ризики.

Третя складова – допомога Євросоюзу в рамках входження України до ЄС та інші заходи підтримки, що допоможуть Україні привести законодавство у відповідність до законодавства ЄС, а також виконати структурні реформи.

Як Фонд розподілятиме гроші

Як зазначається у повідомленні, досягнута між Європарламентом та Радою ЄС попередня домовленість визначає і фінансові аспекти. Загальний бюджет у 50 мільярдів євро буде розподілений на 33 мільярди у кредитах та 17 мільярдів у грантах.

Гранти будуть виділятися через новий спеціалізований інструмент, а кредити - коштом резервів власних ресурсів ЄС, подібно до фінансування, що застосовувалося під час виконання макрофінансової допомоги для України МФД+ у 2023 році.

Україна може робити запит, в рамках Українського плану, на авансовий платіж в сумі до 7 відсотків від місткості Фонду.

Суттєва частина інвестиційної складової Українського плану та Українського інвестиційного рамкового інструменту буде призначена для здійснення "зелених" інвестицій. Частина ресурсів Українського інвестиційного рамкового інструменту буде зарезервована для підтримки малих та середніх підприємств. Український план також передбачає заходи з підтримки ефективності національної влади.

Погоджений текст угоди передбачає проміжне фінансування, яке дозволить скерувати бюджетні ресурси в Україну так швидко, як це можливо. Крім того, Фонд зберігатиме певну гнучкість з урахуванням того, що Україна перебуває у стані війни.

Реформи в Україні

Передумовою для підтримки з використанням ресурсів Українського фонду буде продовження Києвом реформ та повага до ефективних демократичних механізмів, включаючи багатопартійну парламентську систему, верховенство права, гарантії поваги до прав людини, включаючи права меншин.

ВР та громадські організації в Україні будуть проінформовані та отримають консультації щодо розробки та імплементації Українського плану.

Попередня угода, досягнута в результаті переговорів, має пройти через розгляд у Раді ЄС та у Європейському парламенті до того, як її текст буде винесений на процедуру формального затвердження. Після такої процедури угода буде оприлюднена в Офіційному журналі ЄС, та набуде чинності наступного дня після публікації.

Допомога Україні від ЄС

1 лютого голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу ухвалили одностайне рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років.

Україна сподівається, що перші кошти від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility на 50 млрд євро надійдуть вже у березні поточного року.

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