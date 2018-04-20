Білорусь: “Настрій був переможний, якби не провокація...”

Скільки чоловік, за Вашими даними, затримала міліція?

В акції 25 березня - понад тисячу людей. Міліція хапала людей, які вийшли на мирну маніфестацію і які покладали квіти. Але досі немає точної інформації про те, скільки людей постраждали і скількох затримано.

А загалом яка кількість людей взяла участь у акціях?

Від 7 до 10 тисяч...

Чи виправданим було рішення направляти людей до в’язниці, де утримуються політв’язні?

Перша частина акції пройшла вдало. Настрій був сонячним і переможним, якби не ця провокація... Я вважаю, що заклик до людей прямувати у бік спеціального прийомника-розподільника було провокацією і це псує імідж опозиції. Я завжди казав, що не слід захоплювати ні телебачення, ні палац президента. У політика дуже відповідальна роль, і він повинен передбачати можливі варіанти розвитку подій. Сьогодні велика робота, проведена демократичними силами, під загрозою і люди, які хочуть змін, можуть втратити довіру до опозиції.

(Як відомо, після завершення акції лідер білоруської Соціал-демократичної партії «Грамада» Олександр Козулін, який також брав участь в президентських виборах, закликав учасників акції прямувати у бік приймача-розподільника, куди доставляли затриманих учасників акції. І під час цього руху сталося найбільш серйозне зіткнення міліції з демонстрантами. – УНІАН.)

Чи можете ви якось допомогти арештованим?

Об`єднані демократичні сили мають намір надавати юридичну і матеріальну допомоги затриманим та їхнім родинам. На жаль, ми не маємо інформації про суди, оскільки ця інформація приховується. Приміром, суд над моїм сином має відбутися у понеділок, а я не знаю, в якому саме. І таких фактів надзвичайно багато.

У рамках домовленостей із зарубіжними колегами, студенти, виключені з учбових закладів за політичну активність, продовжать своє навчання в інших країнах.

Які ваші подальші плани? Як продовжуватимете боротьбу?

Ми зберемося 26 квітня з нагоди 20-ї роковини від дня катастрофи на Чорнобильській АЕС. Але тепер, враховуючи силовий розгін сьогоднішньої акції, нам доведеться провести потужну інформаційну кампанію, щоб зібрати більшу кількість людей.