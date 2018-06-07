Російський партеногенез: Путін народив Медведєва, Медведєв народив Путіна

Чи знаєте Ви, читачу, що таке політичний партеногенез? В принципі, я задумав написати про те, кого і як в Росії задовго до президентських виборів обрали президентом країни, але ніяк не міг позбутися відчуття дежавю. Що все, що відбулося в Москві в минулу суботу, я вже читав в книзі «Походження видів» Чарльза Дарвіна.

Так от, є в теплих морях дивовижні істоти, називаються - «морський коник». Очка намистинки, хвостик кілечком - коротше, примха природи. Але раз на рік на морському дні можна спостерігати барвистий спектакль.

Рано вранці зустрічаються самці і самки, обіймуть один одного хвостиками (напевно, сексом займаються), і особа жіночої роду видавлює з себе ікринки, які потрапляють в порожнину черевця партнера. І через 10-12 днів коники-мужики роблять на світло мальків - підводних горбокоників.

Тобто, у рибок сталося те, що в науці біології називається «зміна статевих ролей».

Ось і в столиці «Третього Риму» під час з`їзду правлячої партії «Єдина Росія» відбулося щось «дивне і жахливе». Виходить на трибуну партійного форуму до горла вагітний владою глава держави Дмитро Анатолійович Медведєв і каже: наступним президентом Російської Федерації буде Володимир Володимирович Путін. Тобто, кличе до зміни політичних акторів у російському політичному театрі.

Немає випадку в політичній історії, щоб чинний президент, цар, імператор, диктатор, дуче, каудільйо заявив: «Все, правити не бажаю, піду саджати капусту!» (Все-таки, був такий дивак - римський імператор Діоклетіан, щоправда, приклад майже єдиний). Але сьогодні час інше - глобалізм, боротьба за путівку в «золотий мільярд», демократія, верховенство права!

І що? З`їзд російської правлячої еліти після цих медведєвських слів в єдиному пориві, під звуки гімну РФ, під нескінченні оплески, що переходять в овації, проголосував за те, щоб прем`єр-міністр Путін наступні 12 років став господарем кремлівських коридорів влади, президентом ракетно-ядерної держави.

Але далі було ще цікавіше. Дмитро Медведєв по секрету всьому світові повідомив, що про цю доленосну «рокировочку» вони з Путіним домовилися тоді, коли сам юний «Анатолійович» тільки приміряв шапку російського політичного Мономаха. Тобто, майже п`ять років тому. А всі чотири роки був Медведєв політик-тимчасовий виконавець, без амбіцій і претензій. Ну якийсь політичний цинізм... Не удар чи «під дих" російської суверенної демократії?

А як на пропозицію, "від якої, в принципі, не можна було відмовитися», реагував російський політичний клас, колір і гордість російської нації - сидять у величному величезному спортзалі «Лужників» делегати першої партії країни? (Знову подумав, читач, ну немає в Росії постаті, рівної таланту німкені Лені Ріфеншталь, бо точно б "рассіянє" з ранку до вечора дивилися путінський «Тріумф влади»).

Історичний з`їзд в «обстановці повної одностайності» в словах Медведєва «про те, що вони давно домовилися, хто буде наступним президентом», почув ні що інше як акорди і фанфари гімну Бетховена «Ода до радості».

Дійсно, є філософська притча - одним двері риплять, іншим співають. Щоправда, тим, хто чує, що «дверні петлі риплять, а не співають», стало зрозуміло, що країну чекає продовження застою, остаточна ліквідація інституту виборів, знищення поділу влади, корупція і перемога «чекістського братства». Хоча є і схожий філософський умовивід - не кожен тобі ворог, хто тебе в лайно занурив. Як і не кожен друг, хто тебе з нього витяг.

Коротше, лідерів нації в Росії народжують без демократії - зауважте, слово «демократія» жіночого роду. Без дискусій, суперечок, політичної змагальності розуму, зіткнення полярних політичних сил. Загалом, з біологічної точки зору Росії абсолютно не потрібна політичне життя.

Але якщо політично продовжити тему походження видів Чарльза Дарвіна, то хочу розповісти про те, що гігантські агресивні варани в природі розмножуються статевим шляхом. А якщо у самки немає поряд самця, наприклад у зоопарку, то вона приносить потомство, розмножуючись партеногенезом.

У Новому Завіті написано: «Авраам народив Ісака, а Ісак породив Якова, а Яків породив Юду і братів його; Юда породив Фареса і Зару від Тамари; Фарес породив Хецрона; Хецрон породив Арама; Арам породив Аммінадава Аммінадав породив Нахшона; Нахшон породив Салмона; Салмон породив Вооза від Рахави; Вооз породив Овіда від Рути; Овід породив Єссея, а Єссей породив Давида царя - і так до народження Ісуса Христа.

А в Росії все до неподобства просто: Путін породив Медведєва, потім, за вказівкою Путіна, Медведєв породив Путіна. Якийсь політичний партеногенез. Сміх, як писав великий світський богослов Сергій Аверинцев, не що інше, як засіб досягнення свободи в умовах несвободи.

P.S. Партеногенез - так зване «невинне розмноження». Партеногенез не передбачає злиття чоловічих і жіночих начал, частіше до партеногенезу прибігають примітивні організми.

Віктор Тимошенко