Березовський незабаром повернеться до Росії?
00:17, 08 березня 2012Світ
923 0
"Ні в кого, крім товариша Зюганова, на сьогодні ідеологія не сформульована"
Російський олігарх у вигнанні Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ вважає найбільшою проблемою опозиції в Росії відсутність виразної ідеології.
Про це він сказав в інтерв`ю УНІАН.
“Одна з найбільших проблем, яка сьогодні існує в опозиційному русі, - це відсутність виразної ідеології. Я не говорю, щоб вона була єдиною у всієї опозиції. Їх може бути декілька: націоналістична, ліберальна, соціалістична. Але ні у кого, окрім товариша ЗЮГАНОВА, на сьогодні ідеологія не сформульована”, - сказав Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.
В інтерв’ю політик також зізнався, що планує повернутися до Росії: “Я вважаю, що цього року я буду в Росії. І не виключаю, що вже навесні”.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter