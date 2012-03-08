Березовський незабаром повернеться до Росії?

Російський олігарх у вигнанні Борис БЕРЕЗОВСЬКИЙ вважає найбільшою проблемою опозиції в Росії відсутність виразної ідеології.

Про це він сказав в інтерв`ю УНІАН.

“Одна з найбільших проблем, яка сьогодні існує в опозиційному русі, - це відсутність виразної ідеології. Я не говорю, щоб вона була єдиною у всієї опозиції. Їх може бути декілька: націоналістична, ліберальна, соціалістична. Але ні у кого, окрім товариша ЗЮГАНОВА, на сьогодні ідеологія не сформульована”, - сказав Б.БЕРЕЗОВСЬКИЙ.

В інтерв’ю політик також зізнався, що планує повернутися до Росії: “Я вважаю, що цього року я буду в Росії. І не виключаю, що вже навесні”.