Борис Березовський: Це питання часу — скільки ще триватиме зґвалтування шпаною величезної держави

Борис Березовський – найбільш демонізована фігура російської політики. У будь-якій невдачі, будь-яких серйозних промахах російської влади, а то і спецслужб, прийнято шукати слід Березовського. Він і зараз залишається помітною фігурою не тільки в Росії, але і на всьому пострадянському просторі. То він нібито підтримує опозицію в країнах СНД, то відсуджує гроші у російських олігархів. Як зміниться Росія після останніх президентських виборів - в інтерв`ю УНІАН розповів Борис Березовський.

Борисе Абрамовичу, як Ви сприйняли новину про нового старого президента Путіна?

Борис Березовський

Абсолютно очікувана історія. Опозиція програла наперсточнику і злочинцю. Злочинець він тому, що пішов на третій термін. Він не мав права за Конституцією йти на третій термін. А наперсточник, тому що в чергове підтасував вибори і показав, що результат на його користь. Хоча безумовно це не так.

А опозиція неправильно поводилась. Не можна було висувати гасло «за чесні вибори», тому що це були не вибори, а спецоперація Кремля.

А як по-іншому демократичним способом опозиції одержати владу, якщо не шляхом виборів?

Не існує можливості забрати у бандитського режиму владу демократичним способом. У цьому і полягає головна помилка опозиції. Рубікон перейдений. Влада зґвалтувала суспільство. Та операція, яку вони провели 4 березня, — це насильство над суспільством. І у суспільства немає вибору, окрім як відповісти насильством на злочинне насилля влади. Іншого варіанту немає.

Більше того, відповідно до Декларації прав людини ООН, суспільство має право на заколот, на повстання, якщо влада зневажає закон. Влада зневажила закон, тому суспільство має право відстоювати свої інтереси силовим шляхом.

Тобто ви виключаєте можливість еволюційного шляху розвитку Росії?

Абсолютно виключаю.

Ви прогнозуєте революцію цього року. Які бачите для цього передумови, якщо у Путіна 64% підтримки?

У Путіна не 64% підтримки, а 31% по Росії і 12% у Москві. Це реальні дані. Повірте, я математик, і знаю, що таке реальні опитування громадської думки, і що таке сфальсифіковані. Це проста історія, як створити вибірку з 2-2,5 тисяч чоловік, які покажуть, як голосуватимуть мільйони.

Я вас запевняю, реальний рейтинг Путіна по Росії — 31%. Все інше — фальсифікації. Наперсочник Путін переважив опозицію.

Російська опозиція обіцяє продовжити вуличні протести. Думаєте, цей протестний рух переросте в щось більше?

Безумовно. Тут двох думок бути не може. Це питання часу — скільки ще продовжуватиметься це зґвалтування шпаною, цими карлушами (я маю на увазі Мєдвєдєва і Путіна) тієї величезної держави. Але, мабуть, народ готовий до розпусти, раз він дає себе на ґвалт шахраям, злодіям і злочинцям.

Ви говорили, що фінансували Помаранчеву революцію в Україні. А революцію в Росії готові проспонсорувати?

Я безперервно підтримував демократичні інститути в Росії. Я витратив на це дуже багато грошей. Я продовжую підтримувати опозицію і відкрито говорив ще в 2007 році, що готую революцію в Росії. Це було у відкритому друці: і в західному, і в російському. З цього приводу російська прокуратура навіть розпалилась і вислала ордер на екстрадицію мене до Росії.

У Росії можлива мирна революція?

Це дуже хороше питання. Я вважаю, що мирна вже не пройде. Інша справа, що ніякої громадянської війни не буде. Щоб не було ніяких ілюзій. Тому що громадянська війна - це протистояння величезних мас людей. А в Росії є Путін і 10-15 його поплічників типу Сєчіна, Патрушева, Устінова, одного Іванова Віктора, другого Іванова Сергія, — ось і весь захист Путіна. Окрім них, на площу захищати Путіна, ризикуючи життям, не вийде жодна людина. А ось проти Путіна ризикувати життям вийдуть сотні тисяч, якщо не мільйони. Питання про владу вирішується в Росії в одному місті - в Москві. У столиці, як у будь-якій авторитарній державі.

Недавно ви заявили, що інавгурації Путіна не буде. Що ви мали на увазі?

Я і зараз кажу, що інавгурація з високою ймовірністю не відбудеться, тому що Путіна винесуть з Кремля ногами вперед до 9-го травня.

А яке майбутнє Мєдвєдєва?

А немає такої людини. Є картонна дурилка, як сказав Шендерович. Є карлуша, карлик у прямому розумінні. Він хворий. Я не хочу знущатися з хворої людини. Просто є діагноз — він карлик. Це не тільки фізичні параметри. У карлика є головна психологічна особливість — він не може себе ідентифікувати, він не особистість. Він обирає господаря або господар обирає його - і він підкоряється йому. Мєдвєдєв, не соромлячись, сказав, що 4 роки взагалі не приймав ніяких рішень — всі рішення ухвалював Путін.

У одному з інтерв`ю ви сказали, що «російський народ, як показала новітня історія, на жаль, рабський». Що може змінити рабську психологію?

Зміна рабської психології відбувається на наших очах. Російський народ пройшов колосальний шлях, починаючи з єльцинських років. Ті, хто вийшов на площу, я їх називаю «народжені не в СРСР» - це ті, чий менталітет сформувався не в радянські роки, а перш за все в 10 ельцинських, та і путінскьких також, — вони мали можливість їздити, бачити світ. І найголовніше - вони живуть у відкритому світі, коли інформацією можна обмінюватися вільно, не дивлячись на те, що телебачення і газети в руках влади. Гасло, яке висував свого часу Революційний комітет 1917 року, — «Пошта, телеграф, телефон» — вже не актуальне. Це все у опозиції є. Тому не стоїть питання, що слід узяти Останкіно. Російська влада не в змозі перекрити цей кисень. Вони не в змозі перекрити Інтернет. Тому в опозиції є всі можливості підняти сотні тисяч і навіть мільйонів людей на бунт, на революцію і знести злочинців, шахраїв і злодіїв.

Недавно Мєдвєдєв розпорядився переглянути справу Ходорковського. Що це за хід? Невже буде помилування?

Це блеф! Ніякого помилування не буде. Ходорковського звільнимо тільки ми, коли візьмемо владу в Росії, коли зметемо Путіна. Іншого варіанту не існує.

А як ви тоді поясните таке рішення?

Хочуть заспокоїти суспільство, створити ілюзію, що вони готові до якихось реформ, що у них є серце. Ви ж бачили, Путін он навіть ботоксом заплакав.

Це все від лукавого. Це гра, лицемірство. Нічого не буде. Ніяких вільних виборів губернаторів не буде. Вони вже зараз говорять: потрібно, щоб президент схвалив кандидатуру, яку висуває суспільство.

Ви на сьогодні бачите в Росії політика, який підходив би на роль лідера-демократа?

Для того, щоб говорити про лідера-демократа, потрібно, щоб цей демократ представив свою ідеологічну позицію. От як свого часу комуністи написали Маніфест Комуністичної партії — ось нехай цей демократ викладе виразно свою позицію і скаже що-небудь крім «геть Путіна», щось ідейне. Тоді можна буде говорити про того, кого я підтримаю або кого підтримають інші люди.

Насправді, одна з найбільших проблем, яка сьогодні існує в опозиційному русі, — це відсутність виразної ідеології. Я не говорю, щоб вона була єдиною у всієї опозиції. Їх може бути декілька: націоналістична, ліберальна, соціалістична. Але ні у кого, окрім товариша Зюганова, на сьогодні ідеологія не сформульована.

Щось зміниться в російсько-українських відносинах з приходом Путіна?

По-перше, Путін нікуди не йшов. Він просто поставив картонну дурилку на 4 роки і вона все виконувала.

Що може змінитися? Нічого не зміниться. Може, буде трішки жорсткіший. Взагалі не потрібно буде лицемірити, як лицемірив Мєдвєдєв. Але від цього вам тільки краще. Чим чеснішими будуть бандити, не приховуючи свої обличчя, - тим для вас простіше.

Чим простіше? Газ перекриють?

За 20 років, після того, як розвалився СРСР, пора було вже давно перебудувати структуру своєї економіки, орієнтовану на величезне споживання енергії. Це, на жаль, не зробив жоден з президентів: ні Кучма, ні Ющенко, ні Янукович. Хоча, хочу сказати, що відповідальність за цю перебудову, звичайно, повинна була взяти Росія. Вона відповідальна за тих, кого приручила. Росія була центром імперії, і після розпаду СРСР вона повинна була допомогти тим незалежним країнам стати на ноги, а натомість вона жорстко експлуатувала становище господаря, який підпорядкував собі величезну кількість людей інших країн.

Безумовно, ера домінування енергетики нафти і газу минає. З`являються нові джерела енергії. Ви знаєте, наприклад, яка ціна 1000 кубів газу у США? Приблизно сто доларів. Ось те, до чого йтиме семимильними кроками Європа і решта світу. Тому шантаж енергоресурсами залишається у минулому.

Ви стежите за політичною ситуацією в Україні?

Не можу сказати, що пильно, але стежу.

А чого ви чекали від Януковича? Звичайно, він по-свояцьки, по-пацанськи з`ясовує стосунки зі своїми політичними опонентами. Нічого нового в цьому немає.

Ви думаєте, в Україні можна зупинити процес згортання свобод і скочування до авторитаризму?

Україні скотитися до авторитарного режиму нереально. В Україні, як не дивно, все відбулося за 5 ющенківських років. Не дивлячись на те, що у мене величезні претензії до нього. І думаю, що не тільки у мене, а й у мільйонів українців. Він справді використав довіру народу тільки на 10%, а 90% просто розбазарив. Але цих 10% вистачило, щоб менталітет українського народу раз і назавжди кардинально змінився. Українці, на відміну від росіян, уже не раби. І ніхто з цим нічого зробити не зможе. Ні Янукович, ні хто інший.

Та і Янукович вже інший. Янукович зразка 2011-2012 рр. - це зовсім не Янукович зразка 2004 року. Він вимушений зважати на новий вільний менталітет українців. Це те, що скоро станеться в Росії. Але поки що не сталося.

Як ви вважаєте, яке політичне майбутнє у Тимошенко?

Я вже говорив, що Тимошенко — наступний президент України. Вона вийде із в`язниці і стане політичним лідером. І Янукович це добре розуміє.

Ви говорили, що багато політиків в Україні вас «кинули». Чи є зараз такі люди, кому ви можете довіряти?

Навіщо зараз на особисте переходити? Хіба мало кидали мене в Україні, хіба мало кидали в Росії. У мене є друзі в Україні, близькі друзі, яким я довіряю.

Хто це?

Я не хочу називати їхніх імен.

Ви бачите перспективних політиків в Україні?

Я вважаю, що питання вашого політичного майбутнього вирішене. Україна раз і назавжди увійшла до русла демократичного розвитку. Але з іншого боку, наскільки швидко вона рухатиметься - залежить, на жаль, у величезній мірі від того, що відбуватиметься в Росії, а не від подій в Україні.

Я не бачу жодного молодого українського політика, який міг би реалізувати всі ті ідеї, якими вагітна Україна, які життєво важливі. Я маю на увазі і кардинальне зближення з Європою, і структурну перебудову економіки, болючу для суспільства, але необхідну.

Нещодавно батько отруєного полонієм екс-співробітника ФСБ Олександра Литвиненка покаявся перед Росією, назвавши свого сина зрадником, хоча роками звинувачував російські спецслужби у вбивстві сина...

Я не хочу коментувати поведінку хворої старої розбитої горем людини, яка втратила сина.

Це ще одна спецоперація. В цьому випадку ФСБ. Сестра Литвиненка — колишній співробітник ФСБ. І через неї власне цю історію ФСБ і реалізовувало.

Але він писав, що дзвонив вам, а ви не хотіли розмовляти...

Я ще раз кажу, я не обговорюватиму поведінку старої хворої людини. Що стосується моєї допомоги — вона завжди була. Вона досі надається сім`ї Саші Литвиненка. Все решта — це спецоперація ФСБ.

Це правда, що Литвиненко двічі врятував вам життя?

Правда.

Чим ви сьогодні живете, окрім російської політики? Як ваші справи в Лондоні?

У мене зараз справи не в Лондоні, а в Ізраїлі. Я на Мертвому морі. Погода чудова. Я, як завжди, насолоджуюся життям.

Повернутися до Росії коли плануєте?

Я вважаю, що цього року я буду в Росії. І не виключаю, що вже навесні.

Розмовляла Анна Ященко