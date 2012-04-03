Двигуни літака, що розбився під Тюменню, працювали аж до удару об землю

Про це йдеться в повідомленні міждержавного авіаційного комітету (МАК) повідомляє РІА «Новості».

"Після зльоту літак набрав висоту приблизно 210 метрів, після чого виник спочатку правий крен більше 35 градусів, а потім лівий крен, що досяг більше 50 градусів у момент зіткнення із землею", - мовиться в повідомленні комітету. Аналіз записів "чорних ящиків" продовжується.

Літак ATR-72-200 авіакомпанії "Ютейр", що виконував рейс Тюмень-Сургут, впав у понеділок вранці при зльоті з аеропорту Тюмені поблизу селища Горьковка в 05.50 за москвським часом. За попередніми даними, на борту знаходилися 43 людини - 39 пасажирів і четверо членів екіпажа. Загинуло 32 людини, вижити вдалося 12. За даними МНС, четверо з них знаходяться в украй важкому стані.

"Ютейр-Україна", дочірня структура російської авіакомпанії "Ютейр", також планує використовувати літаки ATR-72 материнської компанії на внутрішньоукраїнських авіарейсах. "Ютейр-Україна", зокрема, очікує надходження у квітні-червні поточного року 5-ти літаків ATR-72, на яких має намір виконувати регулярні рейси з аеропорту Київ (Жуляни) в Харків, Донецьк і Одесу.