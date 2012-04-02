Авіакатастрофа в Тюмені: загинули не менше 16 людей, вижили 17

06:34, 02 квітня 2012
Світ
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Принаймні семеро з 17 тих, що вижили в авіакатастрофі під Тюменню перебувають у вкрай тяжкому стані.

Про цеповідомивРІА "Новости" співрозмовник в Другійміській лікарніТюмені,куди зараздоставляютьпоранених.

"До насдоставленічотири чоловікиі однажінка, всіу вкрайважкомустані.Щедвоєбудутьдоставлені", -зазначивспіврозмовникагентства.

Ще частинапостраждалихбулинаправленідо Першоїміськоїлікарні.

ЛітакATR-72авіакомпанії "Ютейр", який виконуваврейсТюмень -Сургут, впавупонеділокпризльотіо05.50мск.За попереднімиданими, набортубули43людини -39пасажирів ічетверочленівекіпажу.

Наразіпідтвердженазагибель16 людей,17вижили.Йдерозбірзавалівнамісціавіакатастрофи.

"Ютейр-Україна", дочірня структура російської авіакомпанії "Ютейр", також планує використовувати літаки ATR-72 материнської компанії на внутрішньоукраїнських авіарейсах. "Ютейр-Україна", зокрема, очікує надходження у квітні-червні поточного року 5-ти літаків ATR-72, на яких має намір виконувати регулярні рейси з аеропорту Київ (Жуляни) в Харків, Донецьк і Одесу.

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