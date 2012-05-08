Жириновський порівняв призначення Медведєва прем'єром з весіллям

Лідер Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Володимир Жириновський порівняв затвердження Дмитра Медведєва прем`єр-міністром Росії з весіллям.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав, виступаючи сьогодні в Держдумі РФ.

«Давайте працювати в позитивному форматі. Те, що було погане, нам усім відоме. Давайте з хорошим погодимося. Сьогодні свято. Не можна відкидати кандидатуру, якщо людина ще не вступила на посаду. Попрацює півроку-рік, подивимося. Ми ж на весіллі не кажемо – погана наречена, поганий наречений. Ми кажемо: хай поживуть, можливо, все вийде», - сказав В.Жириновський.

Він підкреслив, що неголосування за Д.Медведєва алогічне, оскільки він ще вчора був главою держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Держдума Росії затвердила Д.Медведєвана посаду прем`єр-міністра РФ. За його кандидатуру проголосували 299 російських депутатів, «проти» - 144.

Для затвердження прем`єр-міністра Росії потрібна проста більшість, тобто 226 голосів. Фракції партій «Єдина Росія» і ЛДПР у Державній думі РФ заявили про підтримку кандидатури Д.Медведєва на посаду прем`єр-міністра, фракції – КПРФ і «Справедлива Росія» - «проти». З 450 мандатів «Єдина Росія» має 238 мандатів, КПРФ – 92, «Справедлива Росія»- 64, ЛДПР – 56.