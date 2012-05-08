Держдума затвердила Медведєва прем'єр-міністром

Держдума Росії затвердила Дмитра Медведєва на посту прем`єр-міністра РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за нього проголосували 299 російських депутатів, «проти» - 144.

Для затвердження прем`єр-міністра Росії потрібна проста більшість, тобто 226 голосів.

Фракції партій «Єдина Росія» і ЛДПР у Державній думі РФ заявили про підтримку кандидатури Д.Медведєва на пост прем`єр-міністра, фракції КПРФ і «Справедлива Росія» - «проти». Із 450 мандатів «Єдина Росія» має 238 мандатів, КПРФ – 92, «Справедлива Росія»- 64, ЛДПР – 56.

Представляючи Д.Медведєва, президент Росії Володимир Путін підкреслив, що рішення про призначення його прем`єром було ухвалене давно.

«Я сказав про це відкрито, заздалегідь, до виборів депутатів Держдуми і президентських виборів. І моя позиція, і позиція Д.Медведєва була перед суспільством сформульована наперед. Ми нічого не міняли у своїй позиції», - підкреслив В.Путін.

Він упевнений, що Д.Медведєв буде відкритий для конструктивної роботи з партіями і російським парламентом, а також громадянським суспільством.

«Прошу дати згоду на призначення Д.Медведєва головою уряду РФ», - звернувся В.Путін до російських депутатів.

Д.Медведєв упродовж години представив програму діяльності нового уряду, а потім відповів на вісім запитань депутатів.

Процедура призначення Д.Медведєва в посаду голови уряду буде завершена після того, як президент РФ В.Путін підпише відповідний указ.

За конституцією РФ, після підписання указу президента про призначення новий прем`єр повинен у тижневий термін представити главі держави пропозиції про структуру федеральних органів виконавчої влади, а також кандидатури на посади віце-прем`єрів і міністрів.

Як повідомляв УНІАН, у ході першого етапу XII з`їзду партії «Єдина Росія» (23-24 вересня 2011 року) в попередньому порядку було оголошено про те, що «єдинороси» готові підтримати кандидатуру В.Путіна на президентських виборах.

Президент Росії Д.Медведєв, виступаючи на з`їзді, погодився очолити список партії на виборах до Держдуми РФ у грудні й запропонував В.Путіну балотуватися в Президенти РФ, заявивши, що сам піде працювати в уряд.

Пізніше В.Путін заявив, що домовився з Д.Медведєвим про своє повернення на посаду Президента ще чотири роки тому.

4 березня В.Путін переміг на виборах Президента РФ. 7 травня відбулася інавгурація.