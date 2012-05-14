Європу непокоять вибіркове правосуддя та порушення прав людини в Україні, але...

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністра закордонних справ Словаччини Мирослава Лайчака, про це міністр заявив сьогодні під час дискусії на засіданні Ради закордонних справ ЄС щодо майбутнього відносин з Україною.

“Ми вважаємо, що критичний діалог краще за ізоляцію”, - заявив словацький міністр.

Разом з тим М.Лайчак зазначив, що вибіркове правосуддя та порушення прав людини залишаються питаннями, які викликають стурбованість в Європі і які можуть мати негативні наслідки для Києва.

“Можуть бути конкретні негативні наслідки, в тому числі для підписання та ратифікації Угоди про асоціацію”, - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада закордонних справ ЄС обговорила питання майбутнього Угоди про асоціацію з Україною та питання відвідування українських матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. Ніякого рішення міністрами схвалено не було.