Повстанці заявляють, що Асад використовує даний йому час для вбивста жінок і дітей

Про це, як передає ІТАР-ТАСС, повідомив представник опозиційної Сирійської національної ради (СНР).

При цьому, як повідомляє Анатолійське агентство, СНР виступила із заявою, в якій попередила про те, що режим Президента Сирії Башара Асада планує нові напади з використанням начинених вибухівкою машин.

"За даними, що є у нас, режим Асада планує нові вбивства і теракти з використанням машин, начинених вибухівкою. Першочерговою метою цих нападів є жінки і діти. Таким чином режим хоче змусити населення бігти з місць проживання", - зазначається в заяві ради.

СНР засудила напади "пов'язаних з режимом сил у селах Аль-Кубеїр і Маарзаф", відзначає NEWSru.

Рада звернулася до ООН і ЛАД з проханням вжити "термінових заходів проти режиму Асада, який не чує зроблених йому попереджень, з тим, щоб подібні події більше не повторювалися". "Очевидно, що режим використовуватиме даний йому світовими державами час, щоб скоювати нові вбивства", - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, влада Сирії заявила, що під містом Хама сирійська урядова армія проводила антитерористичну операцію в ході якої виявила трупи кількох жінок і дітей.