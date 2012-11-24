США занепокоєні загостренням ситуації в Єгипті

Таку заяву озвучила офіційний представник Державного департаменту Вікторія Нуланд.

"Рішення і декларація, оголошені 22 листопада ц.р., викликали занепокоєння серед багатьох громадян Єгипту, а також представників міжнародної спільноти. Наявний конституційний вакуум може бути заповнений лише шляхом прийняття основного закону країни, який встановить механізм стримувань і противаг, а також фундаментальні положення у сфері забезпечення верховенства закону і дотримання прав і свобод людини", - йдеться в заяві.

"Ми закликаємо до спокійного вирішення ситуації, що склалася і будемо раді, якщо сторони почнуть повноцінну співпрацю в ключі мирного діалогу", - зазначається в заяві американського зовнішньополітичного відомства.

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22 листопада, нагадує РосБізнесКонсалтинг, президент Єгипту М.Мурсі підписав указ, який розширює його повноваження на шкоду законодавчій і судовій гілкам влади. У коментарях до прийнятого рішення адміністрація президента вказала на необхідність прискорити відновлення країни після подій лютневої революції 2011 р. При цьому вказувалося на те, що законодавчі бар'єри перешкоджають цьому. Головним чином це стосується перезапуску роботи нового парламенту країни, засідання нижньої палати якого були припинені за рішенням суду.

У свою чергу опозиція звинуватила М.Мурсі в узурпації влади й бажанні всіма силами відвести країну від світського ладу в бік законів шаріату. На заклик своїх лідерів відгукнулися численні групи громадян, які влаштували масові демонстрації в Каїрі, Олександрії та інших містах. Для втихомирення натовпу на площі Тахрір у центрі єгипетської столиці поліція використала сльозогінний газ і кийки. На даний момент там триває пікет.

На рішення президента послідувала реакція Конституційного суду. В судовому органі заявили, що ініціюють процедуру імпічменту глави держави.