Єгипетська опозиція почала протести проти збільшення повноважень президента

Як повідомляє Euronews, на цей заклик уже відгукнулися тисячі людей, що зібралися на мітинг протесту проти режиму президента М.Мурсі на центральному майдані Каїра.

У четвер президент оголосив, що судам заборонено скасовувати його ухвали. Він практично нейтралізував судову систему Єгипту.

На спільній прес-конференції опозиції голова профспілки правників Самех Ашур сказав, що дії М.Мурсі становлять заколот проти конституційної декларації, що й привела його до влади:

“Його дії являють собою захоплення всіх державних органів. Він стає більшим диктатором, ніж був колишній президент Хосні Мубарак”, - сказав він.

Опозиція вважає, що М.Мурсі практично запровадив надзвичайний стан. Він, зокрема, наділив себе повноваженням вживати кроки на “захист революції”. Багато хто в Єгипті занепокоєний, що Брати-мусульмани зосереджують у своїх руках забагато влади.