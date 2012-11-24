Сирійські курди об'єдналися для захисту від повстанців

Як зазначається, відповідні домовленості між курдськими Національною радою та Народною радою Західного Курдистану були досягнуті за підсумками переговорів в Іраку. Представники рухів наголосили, що об'єднані збройні формування не ставатимуть ні на чию позицію в громадянській війні в Сирії, а лише будуть захищати мешканців курдських поселень.

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Рішенням про об'єднання курдських угрупувань передували спроби повстанської Вільної армії Сирії взяти під контроль деякі населені пункти, в яких живуть етнічні курди. У липні 2012 року загони урядової армії були виведені з більшості курдських поселень, і відтоді безпекою в них опікуються самі курди, повідомляє Лента.ру.

У Сирії живуть близько двох мільйонів курдів, компактні поселення яких розташовані, переважно, в північній частині країни. Курди традиційно перебували в опозиції до режиму Асада, однак після початку конфлікту в країні, головним чином, зберігали нейтралітет і не заявляли про підтримку якоїсь із сторін.