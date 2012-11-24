Грабіжники, озброєні автоматами Калашникова, пограбували завод у Греції

Розбійний напад на нафтопереробний завод стався в місті Аспропіргос на захід від Афін, повідомила грецька поліція.

Четверо грабіжників, озброєних автоматами Калашникова, увірвалися до приміщення заводу, викрали з каси готівку і зникли. Потерпілих не було. Поліція веде пошуки грабіжників.

У Греції в період кризи почастішали збройні пограбування будинків і магазинів, проте нападів на заводи до теперішнього часу не траплялося, відзначає РІА "Новости".