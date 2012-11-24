Грабіжники, озброєні автоматами Калашникова, пограбували завод у Греції
16:52, 24 листопада 2012Світ
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Четверо грабіжників, озброєних автоматами Калашникова, викрали касу.
Збройний напад у Греції
Розбійний напад на нафтопереробний завод стався в місті Аспропіргос на захід від Афін, повідомила грецька поліція.
Четверо грабіжників, озброєних автоматами Калашникова, увірвалися до приміщення заводу, викрали з каси готівку і зникли. Потерпілих не було. Поліція веде пошуки грабіжників.
У Греції в період кризи почастішали збройні пограбування будинків і магазинів, проте нападів на заводи до теперішнього часу не траплялося, відзначає РІА "Новости".
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