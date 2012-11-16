МВФ і ЄС не можуть домовитися по грецькому боргу

Кредитори не можуть домовитися про терміни досягнення цільових показників по держборгу, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на грецький телеканал "Скай".

Представник МВФ Вільям Мюррей напередодні заявив, що фонд наполягає на скороченні рівня боргу Греції до 120% від ВВП до 2020 року, щоб Афіни могли підтримувати рівень боргу, і не погодиться на продовження цих строків на два роки, до 2022 року.

Мюррей сказав, що МВФ зробив все, що необхідно в рамках своєї компетенції, вже продовжив терміни погашення і знизив процентні ставки за деякими кредитами Греції, і не може зробити ще щось. "Греція вважається багатою країною і не має права на пільгове кредитування", - сказав Мюррей.

Тим часом канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Франції Жан-Марк на спільній прес-конференції в Берліні запропонували "трійці" кредиторів терміново представити остаточну доповідь по ситуації в Греції, щоб вирішити питання про подальше її фінансування. При цьому Меркель знову заявила, що уряд ФРН як і раніше відкидає можливість нового скорочення грецького боргу.

Французький прем'єр заявив, що Париж і Берлін виступають за негайне вирішення питання про кредит і вважають вкрай важливим зберегти Грецію в єврозоні.

На цьому тижні на прес-конференції після наради в Брюсселі глава Єврогрупи (міністрів фінансів єврозони) Жан-Клод Юнкер і директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард публічно заявили про розбіжності щодо довготривалої стратегії зниження дефіциту і боргу Греції. Прем'єр-міністр Греції Антоніс Самарас закликав кредиторів домовитися між собою, щоб Греція без зволікання отримала черговий транш в 31,5 мільярда євро і не допустила дефолту. Очікується, що рішення буде прийнято 20 листопада.