МВФ і ЄС не можуть домовитися по грецькому боргу
Суперечки між Міжнародним валютним фондом та Євросоюзом щодо грецького боргу знову загострилися.
Кредитори не можуть домовитися про терміни досягнення цільових показників по держборгу, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на грецький телеканал "Скай".
Представник МВФ Вільям Мюррей напередодні заявив, що фонд наполягає на скороченні рівня боргу Греції до 120% від ВВП до 2020 року, щоб Афіни могли підтримувати рівень боргу, і не погодиться на продовження цих строків на два роки, до 2022 року.
Мюррей сказав, що МВФ зробив все, що необхідно в рамках своєї компетенції, вже продовжив терміни погашення і знизив процентні ставки за деякими кредитами Греції, і не може зробити ще щось. "Греція вважається багатою країною і не має права на пільгове кредитування", - сказав Мюррей.
Тим часом канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Франції Жан-Марк на спільній прес-конференції в Берліні запропонували "трійці" кредиторів терміново представити остаточну доповідь по ситуації в Греції, щоб вирішити питання про подальше її фінансування. При цьому Меркель знову заявила, що уряд ФРН як і раніше відкидає можливість нового скорочення грецького боргу.
Французький прем'єр заявив, що Париж і Берлін виступають за негайне вирішення питання про кредит і вважають вкрай важливим зберегти Грецію в єврозоні.
На цьому тижні на прес-конференції після наради в Брюсселі глава Єврогрупи (міністрів фінансів єврозони) Жан-Клод Юнкер і директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард публічно заявили про розбіжності щодо довготривалої стратегії зниження дефіциту і боргу Греції. Прем'єр-міністр Греції Антоніс Самарас закликав кредиторів домовитися між собою, щоб Греція без зволікання отримала черговий транш в 31,5 мільярда євро і не допустила дефолту. Очікується, що рішення буде прийнято 20 листопада.