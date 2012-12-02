Грузинська поліція допитала колишнього прем'єр-міністра країни Вано Мерабішвілі.

Як передає РІА “Новости”, правоохоронці зараз розслідують факт використання фальшивого документа при перетині кордону.

Проте В.Мерабішвілі не став співпрацювати зі слідством і ухилився від конкретних відповідей на запитання. Після допиту він висловив жаль з приводу того, що нова грузинська влада використовує Міністерство внутрішніх справ як репресивну машину.

У грузинській поліції стверджують, що кілька днів тому екс-прем'єр вилітав у складі делегації Президента країни до Єревана, при цьому прикордонникам він показав паспорт, який, нібито, був виданий на ім'я якогось Левана Майсурадзе. Сам В.Мерабішвілі ці звинувачення назвав абсурдними.

Тим часом у Грузії за останній час було арештовано кілька високопосадоіців колишнього уряду країни.