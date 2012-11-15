Через охоронця Іванішвілі у Грузії затримали високих чиновників з МВС

Як заявив журналістам адвокат затриманого директора департаменту конституційної безпеки Георгія Кавлашвілі Давид Хажалія, його підзахисний звинувачується у знищенні чужого майна, що передбачає позбавлення волі до трьох років, пише Грузия-Онлайн.

Також Кавлашвілі звинувачується за статтею 333 - перевищення посадових повноважень, що також передбачає позбавлення волі строком на 3 роки.

За заявою адвоката керівника ДКБ Левана Кардава Кахи Шонія його підзахисному пред'явлене обвинувачення за двома стаття - за ч.3 статті 143, що має на увазі незаконне позбавлення волі, і статті 333 - перевищення посадових повноважень. У даному випадку мова йде про викрадення члена охорони Бідзіни Іванішвілі Бесіка Сурмава і нібито незаконне позбавлення його волі.

За словами адвокатів, їх підзахисні дали детальні відповіді на всі питання слідства і в даний час вони переведені в ізолятор попереднього затримання.