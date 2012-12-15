Обама оголосив у США чотириденну жалобу

Президент США Барак Обама оголосив у країні чотириденну жалобу у зв'язку з трагедією в початковій школі в містечку Ньютаун (штат Коннектикут), де жертвами стрілянини 14 грудня стали 28 людей, зокрема 20 дітей.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, голова адміністрації розпорядився приспустити національні прапори на всіх урядових будівлях, військових базах і зарубіжних представництвах США "до заходу сонця 18 грудня". За рішенням спікера палати представників Джона Бейнера американські прапори будуть також приспущені на будівлі Конгресу.

Б.Обама виступив зі спеціальним зверненням у Білому домі, заявивши про необхідність вжити ефективних заходів, щоб запобігти в майбутньому масовим вбивствам людей за допомогою вогнепальної зброї в США.

"Наша країна переживала це дуже багато разів, будь то в початковій школі в Ньютауні, торговому центрі в штаті Орегон, храмі у Вісконсині, кінотеатрі в місті Аврора чи на вуличному перехресті в Чикаго", - сказав Б.Обама. Він закликав усіх американців - незалежно від їхніх партійних переваг - "об'єднатися й здійснити суттєві дії, щоб не допустити надалі подібних трагедій".

Голова адміністрації пообіцяв також надати всю необхідну допомогу правоохоронним органам і владі штату Коннектикут у розслідуванні трагедії. "Більшість загиблих там - це маленькі діти, яким було від 5 до 10 років", - сказав Б.Обама.

Внаслідок стрілянини, відкритої в початковій школі в американському місті Ньютаун (штат Коннектикут), загинули 20 дітей віком від 5 до 10 років. Як повідомили представники поліції, 18 дітей померли на місці, ще двоє - в лікарні.

Злочинець - 20-річний Адам Ленза - був озброєний двома пістолетами і гвинтівкою, на ньому був надітий бронежилет. Як повідомляється, А.Ленза зайшов у клас і розстріляв свою матір, яка працювала в школі вчителем, і всіх дітей, які знаходилися в приміщенні. Після цього він убив ще 5 співробітників навчального закладу, зокрема директора й психолога.