Обама оцінив «Сенді» у понад 60 мільярдів доларів

Раніше представники влади Нью-Йорка, Нью-Джерсі та Коннектикуту заявили, що потребують загалом 82 мільярди доларів на налагодження інфраструктури, яка постраждала внаслідок буревію, пише Радіо Свобода.

«Сенді» вирував на Східному узбережжі США наприкінці жовтня. Тоді загинуло понад 110 осіб, десятки тисяч людей залишилися без даху над головою.