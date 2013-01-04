Депардьє насправді - у Парижі

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство «Франс Прес».

Напередодні стало відомо, що Ж.Депардьє, якому надано російське громадянство, нібито перебуває в Києві, де відвідає спектакль знаменитого французького цирку ”Фенікс”, а також проведе один із закритих заходів.

Проте кореспондент «Франс Прес» сьогодні удень бачив, як актор виїжджає на скутері з свого будинку в Парижі.

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Наприкінці грудня минулого року з`ясувалося, що Ж.Депардье придбав будинок у бельгійському містечку Нешен поряд з французьким кордоном. Актор вирішив змінити місце проживання після реформи нового Президента Франсуа Олланда, який запровадив податок у 75% на доходи більш як мільйон євро на рік.

Пізніше Ж.Депардьє заявив, що має намір здати французький паспорт і попросити бельгійське громадянство. Актор не передумав навіть після того, як податок було скасовано.

3 січня стало відомо, що Президент РФ Володимир Путін підписав указ про надання актору громадянства Росії.