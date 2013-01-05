ЗМІ: Бардо стане росіянкою через «людяного Путіна» і відсутність Курбан-Байрама
13:21, 05 січня 2013Світ
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Говорячи про вибір Росії як країни для отримання громадянства, Бардо поділилася своїм ставленням до Володимира Путіна.
Бардо розповіла, чому поїде в Росію / Фото: wek.com
Бріджит Бардо в інтерв'ю газеті Nice Matin прокоментувала свою заяву про можливий переїзд до Росії. За словами актриси, французька влада не відповідає на її прохання про захист тварин, хоча вона не вимагає нічого надзвичайного. "Я більше не підтримую цю країну", - цитує Бардо Лента.ру.
Говорячи про вибір Росії як країни для отримання громадянства, Бардо поділилася своїм ставленням до Володимира Путіна. "Я вважаю його дуже людяним. Кожен раз, коли я у нього чогось прошу, в основному він відповідає згодою. Він зробив більше для захисту тварин, ніж усі наші президенти разом узяті. І крім того, у них там немає Курбан-Байрама", - заявила актриса.Як повідомляв УНІАН, легенда французького кінематографа і пристрасна захисниця тварин Бріджит Бардо має намір подати запит на отримання російського громадянства, якщо влада зоопарку Ліона приспить двох хворих на туберкульоз слонів.
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