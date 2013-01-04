Бріджит Бардо теж задумалася про російське громадянство

Про це йдеться в поширеній сьогодні в Парижі заяві її фонду, передає ІТАР-ТАРС.

За словами актриси, на такий крок її підштовхнуло бездіяльність французьких властей в питанні захисту тварин. ”Я попрошу надати мені російське громадянство, щоб втекти з цієї країни, яка перетворилася на кладовище для тварин”, - зазначила Б.Бардо.