Бріджит Бардо теж задумалася про російське громадянство
21:51, 04 січня 2013Світ
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Легенда французького кінематографа і пристрасна захисниця тварин Бріджит Бардо має намір подати запит на отримання російського громадянства, якщо влада зоопарку Ліона умертвлять спеціальним препаратом двох хворих на туберкульоз слонів.
Бардо називає Францію "кладовищем для тварин"/ Фото: wek.com
Про це йдеться в поширеній сьогодні в Парижі заяві її фонду, передає ІТАР-ТАРС.
За словами актриси, на такий крок її підштовхнуло бездіяльність французьких властей в питанні захисту тварин. ”Я попрошу надати мені російське громадянство, щоб втекти з цієї країни, яка перетворилася на кладовище для тварин”, - зазначила Б.Бардо.
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