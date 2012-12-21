Путін закликатиме Європу не завдавати шкоди енергоспівпраці

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це йдеться в матеріалах Кремля до чергового, 30-го саміту Росія - Європейський Союз, який відбудеться сьогодні в Брюсселі.

Наголошується, що однією зі стратегічних складових діалогу з ЄС є співпраця у сфері енергетики. Росія готова до поглиблення взаємодії в цій галузі аж до створення в перспективі єдиного енергетичного комплексу в Європі.

«Разом з тим, як і раніше, залишається невирішеною ціла низка проблемних моментів. До «Третього енергопакета», що має характер зворотної дії, планів Брюсселя з будівництва «Транскаспійського газопроводу» без урахування міжнародно-правової і природоохоронної складових питання додалося почате Єврокомісією антимонопольне розслідування щодо ВАТ «Газпром». У зв'язку з цим російська сторона знову закличе партнерів дотримуватися норм міжнародного права, а також у цілому проявляти мудрість, аби не завдати шкоди перевіреному часом російсько-єесівській енергоспівпраці», -говориться в повідомленні.

Також зазначається, що РФ багато робить для підвищення енергобезпеки континенту: йдуть поставки газу по двох «нитках» Північноєвропейського газопроводу, в грудні ц.р. відбулося зварювання першого стику газопроводу «Південний потік».

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Крім того, В.Путін має намір обговорити з європейськими політиками перехід до безвізового режиму короткострокових поїздок громадян Росії й держав-членів ЄС.

Зазначається, що в рамках обговорення праволюдської проблематики увагу партнерів буде знову прикуто до «безперервних порушень прав російськомовної меншини в державах Балтії та героїзації прибічників нацистів у цих же країнах».

Крім того, планується розглянути можливості поглиблення співпраці у сфері кризового регулювання, включаючи укладення відповідної угоди, а також дати оцінку двостороннім контактам з військовій лінії.

Під час зустрічі на вищому рівні планується розглянути актуальні проблеми міжнародної та регіональної безпеки, включаючи ситуацію в Північній Африці та на Близькому Сході з наголосом на Сирію, ядерну програму Ірану, Придністровське і Нагорно-Карабахське врегулювання, ситуацію в Грузії та на Балканах тощо. Президент Росії знову підтвердить принципові підходи до врегулювання міжнародних конфліктів із наголосом на безумовне верховенство норм міжнародного права, центральну координуючу роль ООН та її Ради Безпеки, говориться в повідомленні.