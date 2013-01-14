Чехи добудували газопровід, яким качатимуть газ з Північного потоку

Газопровід GAZELLE протяжністю 166 км проходить з півночі на південь Чехії. На півночі GAZELLE з'єднаний з німецьким газопроводом OPAL - відведенням "Північного потоку", що проходить на дні Балтійського моря. На півдні чеський трубопровід стикується з газотранспортною системою MEGAL, якою російський газ йде в південну Німеччину й у Францію. Таким чином, пуск GAZELLE дозволить транспортувати російський газ, що надходить на північ Європи в Південну і Південно-Східну Європу, повідомляє ІТАР-ТАРС.

"Стройтрансгаз", який брав участь в будівництві нового трубопроводу, виконав проектування і будівництво прикордонної станції пропуску та заміру газу "Брандов", а також ділянки газопроводу протяжністю 52,3 км, включаючи гірську ділянку траси.

Потужність газопроводу GAZELLE розрахована на поставки до 30 млрд кубометрів газу на рік.