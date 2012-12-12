Спорудження об'єктів «Південного потоку» розпочнеться в Болгарії

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками зустрічі голови правління російської компанії Олексія Міллера і виконавчого директора «Булгаргаз» ЕАД Димитра Гогова.

«О.Міллер і Д.Гогов приділили особливу увагу щодо успішної реалізації проекту «Південний потік». Було відзначено, що початок будівництва об'єктів для прийому газу і його подальшого транспортування територією Європи почнеться в Болгарії в 2013 році», - йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили питання двостороннього співробітництва в енергетичній галузі, а також перспективи розширення взаємодії в інших сферах.

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Довідка УНІАН: 15 листопада 2012 ТОВ «Газпром експорт» і «Булгаргаз» ЕАД підписали довгостроковий контракт на постачання російського природного газу до Болгарії. Документ передбачає поставки до 2,9 млрд куб м газу щорічно до 2022 року включно традиційним газотранспортним коридором, а з моменту введення газопроводу «Південний потік» - за новим маршрутом.

З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи - "Південний потік" в обхід території України. Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією і Австрією були підписані міжурядові угоди.

Інвестиційні рішення щодо проекту вже підписано з Угорщиною, Словенією, Сербією і Болгарією. Також прийнято остаточне інвестиційне рішення щодо морської частини газопроводу «Південний потік».

Морська ділянка газопроводу «Південний потік» пройде по дну Чорного моря від компресорної станції «Російська» на російському узбережжі до узбережжя Болгарії.