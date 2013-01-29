Азербайджан і Вірменія сьогодні спробують вирішити долю Нагірного Карабаху

Востаннє такі переговори тривали у жовтні минулого року.

Росія, Франція та США, які в цих переговорах є посередниками, у спільній заяві наголосили, що і Вірменія, й Азербайджан підтримують мирне врегулювання конфлікту і демонструють рішучість продовжувати переговори, пише Радіо Свобода.

Нагірний Карабах - це регіон Азербайджану, населений переважно вірменами, який в односторонньму порядку проголосив свою незалежність. На початку 1990-х років унаслідок війни Азербайджан втратив контроль над більшою частиною цього регіону і ще над значною частиною своєї території поза ним.

Самопроголошеної «незалежності» Нагірного Карабаху формально не визнає жодна держава світу, зокрема й сама Вірменія, яка фактично надає йому всіляку підтримку.