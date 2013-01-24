Зі столиці Мексики хочуть прибрати пам’ятник азербайджанському президентові Алієву
У столиці Мексики планують прибрати пам’ятник колишньому президентові Азербайджану Гейдару Алієву, діяльність якого викликає неоднозначну оцінку мешканців міста.
Мер мексиканської столиці Анґель Мачера сказав, що пам’ятник приберуть з площі в центрі міста. Її ремонт свого часу оплатили з Баку.
У відповідь багатий на нафту Азербайджан пригрозив зменшити інвестиції у Мексику, пише ВВС Україна.
Проти пам’ятника виступали активісти-правозахисники, які вказували на репресивний характер правління пана Алієва.
За даними азербайджанського посольства, інвестиції Азербайджану в Мексику склали близько 4 млрд доларів США.
Коли попередній мер Мехіко Марчело Ебрард відкривав минулого року азербайджансько-мексиканський парк, то сказав, що він став "свідченням волі обох народів до зближення".
На табличці, прикріпленій до пам’ятника, пана Алієва названо "великим політиком і державником".