Путін хоче, щоб дипломати «м'якою силою» зміцнювали позиції РФ

Президент Росії Володимир Путін вимагає від дипломатів грамотно використовувати механізми «м'якої сили» для зміцнення позицій РФ у світі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні в ході зустрічі з керівництвом МЗС Росії.

«Пріоритетного значення набуває й грамотне використання механізмів «м'якої сили»: зміцнення позицій російської мови, активне просування позитивного іміджу Росії за кордоном, уміння органічно вбудуватися в глобальні інформаційні потоки», - сказав В.Путін.

Окрім цього, він заявив, що МЗС РФ повинен працювати на випередження на міжнародній арені.

«Хотів би звернути особливу увагу, що в умовах турбулентності, динамічного розвитку ситуації в світі зовнішньополітична служба покликана не просто діяти оперативно, а працювати на випередження. Саме такі вимоги пред'являються зараз до МЗС і всіх інших відомств, які працюють на зовнішньополітичному й зовнішньоекономічному напрямках», - сказав В.Путін.

На його думку, час класичної дипломатії якщо й не зовсім пішов у минуле, то зазнав суттєвих змін, оскільки дипломатам тепер доводиться займатися економікою, розвитком ділових зв'язків, супроводом різних економічних проектів і відкриттям нових перспективних ринків.

«До цього слід додати питання енергетичної та продовольчої безпеки, проблематику, пов'язану зі зміною глобального клімату, співробітництва у галузі науки й технологій, а також культурні та гуманітарні зв'язки, взаємодію з громадянським суспільством у всіх його вимірах, підтримку співвітчизників, російських громадян, які потрапили в складну життєву ситуацію за кордоном», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв у Москві на нараді керівників представництв і представників Росспівробітництва заявив, що Росія повинна посилити свій вплив у світі за допомогою «м'якої сили», в першу чергу в країнах СНД.