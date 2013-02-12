Національні збори Франції таки схвалили дозвіл одностатевих шлюбів

Депутати Національних зборів Франції на засіданні у вівторок після десяти днів обговорення більшістю голосів схвалили законопроект, який легалізує в країні одностатеві шлюби і дозволяє таким сім'ям всиновлювати дітей.

Свої голоси "за" віддали 329 з 577 депутатів нацзборів, "проти" проголосували 229 осіб. Результат голосування був визначений заздалегідь, оскільки ініціатори законопроекту - ліві - мають значну більшість в нижній палаті, пише РІА "Новости".

Тепер документ надійде на розгляд Сенату (верхня палата парламенту). За словами міністра по зв'язках з парламентом Алена Відалі, до обговорення гучного законопроекту сенатори візьмуться 2 квітня.

Легалізація одностатевих шлюбів - одна з передвиборних обіцянок президента Франсуа Олланда. На даний момент у Франції дозволені цивільні союзи одностатевих пар, однак соціалісти вирішили легалізувати шлюби між гомосексуалістами і надати можливість таким сім'ям всиновлювати дітей. Проти цього кроку виступають представники правої опозиції і католицька церква.

До початку парламентських слухань у Франції пройшли багатотисячні акції прихильників і противників одностатевих шлюбів. В останній великій паризькій акції протесту 13 січня взяли участь від 340 тисяч (за оцінкою поліції) до 800 тисяч осіб (за даними організаторів). У свою чергу, прихильників законопроекту 27 січня зібралися у столиці від 125 тисяч (за підрахунками поліції) до 400 тисяч людей (за оцінкою організаторів). Наступна масова акція противників закону запланована на 24 березня.