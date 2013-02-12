Національні збори Франції таки схвалили дозвіл одностатевих шлюбів

22:27, 12 лютого 2013
Світ
1035 0

Нацзбори Франції (нижня палата парламенту) схвалили закон про одностатеві шлюби і усиновлення.

Національні збори Франції схвалили скандальний законопроект / Фото: dic.academic.ru

Депутати Національних зборів Франції на засіданні у вівторок після десяти днів обговорення більшістю голосів схвалили законопроект, який легалізує в країні одностатеві шлюби і дозволяє таким сім'ям всиновлювати дітей.

Свої голоси "за" віддали 329 з 577 депутатів нацзборів, "проти" проголосували 229 осіб. Результат голосування був визначений заздалегідь, оскільки ініціатори законопроекту - ліві - мають значну більшість в нижній палаті, пише РІА "Новости".

Тепер документ надійде на розгляд Сенату (верхня палата парламенту). За словами міністра по зв'язках з парламентом Алена Відалі, до обговорення гучного законопроекту сенатори візьмуться 2 квітня.

Легалізація одностатевих шлюбів - одна з передвиборних обіцянок президента Франсуа Олланда. На даний момент у Франції дозволені цивільні союзи одностатевих пар, однак соціалісти вирішили легалізувати шлюби між гомосексуалістами і надати можливість таким сім'ям всиновлювати дітей. Проти цього кроку виступають представники правої опозиції і католицька церква.

До початку парламентських слухань у Франції пройшли багатотисячні акції прихильників і противників одностатевих шлюбів. В останній великій паризькій акції протесту 13 січня взяли участь від 340 тисяч (за оцінкою поліції) до 800 тисяч осіб (за даними організаторів). У свою чергу, прихильників законопроекту 27 січня зібралися у столиці від 125 тисяч (за підрахунками поліції) до 400 тисяч людей (за оцінкою організаторів). Наступна масова акція противників закону запланована на 24 березня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter