У Франції можуть дозволити одностатеві шлюби

Як передає РІА Новини з посиланням на інтернет-портал газети Monde, депутати більшістю голосів (249 проти 97) прийняли ключову статтю закону «Про шлюб для всіх», яка вносить поправки у визначення шлюбу. Відповідно до нового визначення, шлюб є союзом двох людей будь-якої статі, а не винятково чоловіка і жінки.

Як зазначають французькі ЗМІ, проти статті голосували депутати від партії «Союз за народний рух», колишньої партії влади, яка опинилася в опозиції після поразки на виборах 2012 року. Ініціатива легалізації одностатевих шлюбів

належить президентові Франції Франсуа Олланду. Це було однією з його передвиборних обіцянок, і глава держави має намір твердо їх дотримуватися.

Депутати від «Союзу за народний рух» раніше наполягали на проведенні референдуму з питання одностатевих шлюбів і усиновлення. Вони також підготували 5 тисяч поправок до тексту законопроекту. Зі свого боку, соціалісти представили всього дві поправки, екологи - одинадцять.

Остаточне голосування з питання ухвалення всього закону призначене на 12 лютого.

У Франції дозволені цивільні союзи одностатевих пар, проте соціалісти мають намір легалізувати браки між гомосексуалістами і надати можливість таким сім'ям усиновляти дітей.

Проти цього виступає весь спектр правої опозиції і католицька церква. У паризькій акції протесту 13 січня взяли участь від 340 тисяч до 800 тисяч осіб. У свою чергу прихильники законопроекту 27 січня зібрали в столиці від 125 тисяч до 400 тисяч людей.