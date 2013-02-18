У Білорусі через «плюшевий десант» посадили прикордонника

У Білорусі військовий суд засудив сьогодні до двох років позбавлення волі у колонії посиленого режиму прапорщика Прикордонної служби за те, що той не повідомив командуванню про перетин кордону шведським літаком, коли чергував на прикордонному пості.

Як повідомляє радіо «Свобода», йдеться про так званий «десант плюшевих ведмедиків», коли у липні минулого року легкий літак, пілотований громадянами Швеції, нелегально перетнув повітряний кордон Білорусі і скинув над містечком Івенець і над однією з околиць Мінська плюшевих ведмедиків на парашутах, до яких були причеплені заклики до свободи слова в Білорусі.

Інцидент призвів тоді до того, що в Білорусі звільнили з посад командувачів Держприкордонкомітету і військ ВПС і ППО, не продовжили акредитацію посла Швеції і закрили посольство у Стокгольмі, а також звинуватили у «сприянні в нелегальному перетині кордону» двох білорусів – блогера за оприлюднення фотографій ведмедиків, існування яких влада спершу взагалі заперечувала, та ріелтора за пошуки квартири для оренди ще одному шведові, ймовірному співучасникові акції.