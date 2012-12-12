Білоруського прикордонника судитимуть за "плюшевий десант"

"Завершено розслідування кримінальної справи за обвинуваченням військовослужбовця органів прикордонної служби у вчиненні злочину, що передбачає відповідальність за порушення правил несення прикордонної служби", - повідомляє Слідчий комітет Білорусі в середу.

На початку липня з борту шведського літака, що несанкціоновано перетнув кордон Білорусі, були розкидані, в тому числі над Мінськом, плюшеві ведмежата з прикріпленими до них гаслами на підтримку захисту свободи слова. Ця акція отримала в ЗМІ назву "плюшевий десант", повідомляють РИА Новости.

Слідство встановило, що при перетині державного кордону з боку Литви літак був своєчасно виявлений прикордонним нарядом. "Про дану подію наряд доповів черговому прикордонного поста "Суботники", що входив до складу наряду з охорони держкордону. Черговий прикордонного посту у порушенні встановленого порядку, за власної недбалості, не передав прийняте донесення вищестоящому черговому прикордонного загону", - йдеться в повідомленні Слідчого комітету.

"Оскільки сповіщення було відсутнє, підрозділи протиповітряної оборони Білорусі не були переведені в режим підвищеної бойової готовності, не виявили і не припинили порушення державного кордону іноземним повітряним судном", - зазначили у відомстві.

У зв'язку з інцидентом президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади голови Держприкордонкомітету Ігоря Рачковського і командувача ВПС і військами ППО Дмитра Пахмелкіна, ряду керівників силових структур оголошені попередження про неповну службову відповідність і догани. За фактом незаконного перетину кордону КДБ Білорусі порушив кримінальну справу.