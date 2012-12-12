Білоруського прикордонника судитимуть за "плюшевий десант"
Слідчий комітет Білорусі передав до суду кримінальну справу про порушення державного кордону республіки шведським легкомоторним літаком влітку цього року.
"Завершено розслідування кримінальної справи за обвинуваченням військовослужбовця органів прикордонної служби у вчиненні злочину, що передбачає відповідальність за порушення правил несення прикордонної служби", - повідомляє Слідчий комітет Білорусі в середу.
На початку липня з борту шведського літака, що несанкціоновано перетнув кордон Білорусі, були розкидані, в тому числі над Мінськом, плюшеві ведмежата з прикріпленими до них гаслами на підтримку захисту свободи слова. Ця акція отримала в ЗМІ назву "плюшевий десант", повідомляють РИА Новости.
Слідство встановило, що при перетині державного кордону з боку Литви літак був своєчасно виявлений прикордонним нарядом. "Про дану подію наряд доповів черговому прикордонного поста "Суботники", що входив до складу наряду з охорони держкордону. Черговий прикордонного посту у порушенні встановленого порядку, за власної недбалості, не передав прийняте донесення вищестоящому черговому прикордонного загону", - йдеться в повідомленні Слідчого комітету.
"Оскільки сповіщення було відсутнє, підрозділи протиповітряної оборони Білорусі не були переведені в режим підвищеної бойової готовності, не виявили і не припинили порушення державного кордону іноземним повітряним судном", - зазначили у відомстві.
У зв'язку з інцидентом президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив з посади голови Держприкордонкомітету Ігоря Рачковського і командувача ВПС і військами ППО Дмитра Пахмелкіна, ряду керівників силових структур оголошені попередження про неповну службову відповідність і догани. За фактом незаконного перетину кордону КДБ Білорусі порушив кримінальну справу.