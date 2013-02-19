Новообраний президент Вірменії вже святкує перемогу

Чинний президент Вірменії Серж Саргсян, переобраний, за попередніми даними ЦВК, на другий термін, привітав свою команду з перемогою та подякував основним суперникам на виборах, повідомляє РІА Новости.

"Це були вибори шляху, і громадяни обрали шлях до забезпеченої Вірменії. Я щасливий і гордий, що на цьому шляху буду стояти поруч з кожним вірменином. Я вдячний нашій команді, гордий нею, для такої команди не існує не вирішуваних проблем", - сказав Саргсян в центральному офісі РПА після оголошення ЦВК попередніх підсумків виборів.

Він висловив подяку також і своїм суперникам на виборах. "Вдячний моїм суперниками на виборах - Раффі Ованнісяну, Гранту Багратяну і Паруйру Айрікяну, які змогли внести в політичне життя Вірменії зміни і для мене, щиро, було честю змагатися з ними", - зазначив Саргсян.

Президент відзначив і журналістів, "які не шкодують сил для висвітлення передвиборчої кампанії всіх кандидатів, а також юристів і представників правоохоронних органів, співробітників безпеки, які забезпечили вільне право і можливість висловитися кожному кандидату".

Вибори президента Вірменії відбулися в понеділок, 18 лютого. За даними ЦВК після підрахунку 100% протоколів, чинний глава Вірменії Серж Саргсян здобув перемогу на виборах з 58,64% голосів (861,167 тисячі виборців). На другому місці з 36,75% голосів (539,672 тисячі виборців) перший глава МЗС Вірменії Раффі Ованнісян, третім з великим відставанням іде екс-прем'єр Грант Багратян - 2,15% (31,643 тисячі).