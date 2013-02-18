На виборах у Вірменії перемагає чинний президент

Чинний Президент Вірменії Серж Саргсян з 58% перемагає на виборах глави держави, які пройшли сьогодні, вже у першому турі, свідчать дані exit-poll, оприлюднені на телеканалі Armnews.

На другому місці перший глава МЗС Вірменії Раффі Ованнісян з 32%, інші кандидати набрала три і менше відсотків, передає РІА «Новости».

Очікується, що перші офіційні дані Центрвиборчком республіки оприлюднить ближче до півночі.

Опитування проводилося організацією Baltic Surveys/The Gallup Organization за ініціативи телеканалу Armnews і Вірменською соціологічною асоціацією (ASA) на 120 виборчих дільницях. Дані exit-poll збіглися з очікуваннями політологів, які прогнозували перемогу С.Саргсяну вже у першому турі.

Всього за пост глави держави боролися сім кандидатів. Президент обирається на п'ять років, але не більш як на два терміни поспіль. Переможцем виборів буде визнано того, хто одержить 50% голосів плюс один голос від загальної кількості голосуючих.

Виборчий кодекс Вірменії передбачає, що голосувати на виборах Президента можуть лише ті громадяни країни, які перебувають на її території, тому зарубіжних виборчих дільниць просто не існує. Для 2,5 млн виборців у Вірменії створено 1988 виборчих дільниць. За даними ЦВК, на 17.00 на виборчі дільниці прийшло 49,81% від списку зареєстрованих виборців.