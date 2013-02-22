Новий парламент Єгипту оберуть навесні в 4 етапи

Президент Єгипту Мухаммед Мурсі видав указ про проведення загальних виборів в нижню палату єгипетського парламенту, вони почнуться 27 квітня, пише РІА "Новости" з посиланням на місцеве телебачення.

Радник Мурсі з питань законодавства Мухаммед Фуад повідомив, що вибори в Палату представників стартують 28 квітня.

Згідно із заявою адміністрації Мурсі, загальне голосування на парламентських виборах пройде в чотири етапи. В указі президента також вказується, що перше засідання нижньої палати в новому складі відбудеться 6 липня.

Раніше в п'ятницю верхня палата парламенту Єгипту - Консультативна рада - затвердила усі поправки до нового закону про вибори, які зажадав внести Вищий конституційний суд, і передала його на підпис президенту. Відповідно до прийнятої в кінці грудня нової конституції Єгипту, про початок заходів з організації та проведення виборів до Палати представників має бути оголошено не пізніше, ніж через 60 днів після вступу в дію основного закону країни.