Найвпливовіші політики Єгипту домовилися припинити насильство в країні

Про це заявив в четвер лідер центристської партії "Гадда ас-Саура" Айман Нур.

"Представники всіх політичних сил, які брали участь у зустрічі з верховним шейхом університету "Аль-Азхар" Ахмадом Ат-Тейібом, підписали документ про відмову від насильства і підтримку діалогу", - повідомив Нур по завершенні переговорів, які проходили в Управлінні ісламського університету, передає РІА "Новости".

На зустріч з верховним шейхом "Аль-Азхар" зібралися керівники провідних політичних сил країни, включаючи лідерів ісламістських організацій, ліберального Фронту національного порятунку (ФНП), молодіжних об'єднань, а також представників християнської церкви.

Найавторитетніший в ісламському світі теологічний центр і університет "Аль-Азхар" виступив з ініціативою щодо врегулювання кризи в Єгипті, запропонувавши усім політичним і громадським силам відмовитися від насильства і сісти за стіл переговорів.

Пропозиції "Аль-Азхар" передбачають "визнання недоторканності життя людини" і відмову всіх сторін від будь-яких видів насильства.

Заворушення охопили кілька найбільших міст Єгипту в кінці минулого тижня - 25 січня, у другу річницю єгипетської революції. Хвилювання набули масового характеру наступного дня. У трьох єгипетських провінціях - Порт-Саїді, Суеці та Ісмаїлії указом президента країни було введено надзвичайний стан і встановлено комендантську годину.

У загальній складності за кілька днів хаосу в Єгипті загинули понад 50 осіб, поранені - понад тисячу.