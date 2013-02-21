Експерти вважають, що лідер Придністров'я не приїхав в Україну через Москву

Росія негативно сприйняла ініціативу українського головування в ОБСЄ і ревно ставиться до будь-яких неузгоджених з нею кроків, що стосуються придністровського врегулювання, пише Коммерсант-Україна.

"Швидше за все відмова пов'язана з тим, що у Львові Захід і Україна готували масштабний наступ на позиції Придністров'я. Очевидно, деяка інформація про це стала доступною керівництву ПМР", - сказав директор тираспольського НДІ стратегічного аналізу і прогнозування Ілля Галінський.

Експерт припускає, що західним посередникам вдалося переконати Україну зайняти консолідовану з ними позицію - промолдовську.

"Було поставлено завдання: не звертаючи уваги на позицію Тирасполя і Москви, домогтися обговорення у Львові політичних питань", - упевнений пан Галінський. Присутність при цьому президента ПМР означало б для нього втрату обличчя, переконаний експерт.

Інший експерт, директор Інституту світової політики Олена Гетьманчук наголосила, що головним результатом Львівського туру переговорів стала відсутність регресу.

"Головний пріоритет України у придністровському напрямку на рік головування в ОБСЄ - це забезпечити безперервний характер переговорів у форматі "5 +2". Україні вдалося організувати ці переговори. Ні для кого не секрет, що формат переговорів лідерів Молдови і ПМР дуже не сподобався нашим російським колегам. Думаю, помилка України в тому, що дипломатам спочатку потрібно було отримати гарантії такої зустрічі, а тільки потім її анонсувати ".