ЗМІ: КНДР випустила в бік Японії ракети, здатні переносити ядерні заряди

У КНДР були проведені пуски ракет KN-02, здатних переносити невеликі ядерні заряди, дальність дії яких складає близько 120 км, пише Росбалт з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Пуски були здійснені для того, щоб перевірити можливості ракет малої дальності. Пуски були проведені на рівні ракетних з'єднань, а не на державному рівні", - цитують ЗМІ джерело в армії Південної Кореї.

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея скасувала пакт про ненапад з Південною Кореєю. Офіційний Пхеньян оголосив про це після того, як Рада безпеки ООН прийняла нові санкції проти КНДР - у відповідь на третє ядерне випробування, проведене 12 лютого.

Також КНДР оголосила недійсною угоду про перемир'я з Республікою Корея. Міністерство народних збройних сил порекомендувало «розпалювачам війни» із Сеула і США враховувати, що після виходу з перемир'я, укладеного після Корейської війни 1950-1953 років, КНДР «більше нічим не зв'язана».

Президент Південної Кореї Пак Кин Хе закликала війська своєї країни і США ввести підвищену бойову готовність у зв'язку з "провокаціями з боку Північної Кореї". 11 березня США і Південна Корея почали щорічні військові навчання, незважаючи на погрози з боку КНДР і її вимоги скасувати навчання.