Президент Південної Кореї закликала війська перейти в підвищену бойову готовність

Про це повідомляє Росбалт з посиланням на повідомлення канцелярії південнокорейського президента.

Так південнокорейське керівництво відреагувало на заяву влади КНДР про розрив усіх угод про ненапад з Південною Кореєю, яке, в свою чергу, було зроблене у відповідь на ухвалення Радбезом ООН резолюції, що розширює санкції відносно КНДР за ядерні випробування.

Як повідомляється, Пхеньян скасовує всі угоди про ненапад, а також спільну заяву (учасників шестисторонніх переговорів з ядерної проблеми Кореї) про денуклеаризацію Корейського півострова.

Раніше в Сеулі заявили, що, якщо КНДР завдасть ядерного удару по Південній Кореї, то чинний в Пхеньяні режим зникне з лиця Землі.