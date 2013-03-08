Президент Південної Кореї закликала війська перейти в підвищену бойову готовність
17:12, 08 березня 2013Світ
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Президент Південної Кореї Пак Кин Хе закликала в п'ятницю війська Південної Кореї і США ввести підвищену бойову готовність у зв'язку з "провокаціями з боку Північної Кореї".
Пак Кін Хе закликала армію активізуватися / Фото: world.kbs.co.kr
Про це повідомляє Росбалт з посиланням на повідомлення канцелярії південнокорейського президента.
Так південнокорейське керівництво відреагувало на заяву влади КНДР про розрив усіх угод про ненапад з Південною Кореєю, яке, в свою чергу, було зроблене у відповідь на ухвалення Радбезом ООН резолюції, що розширює санкції відносно КНДР за ядерні випробування.
Як повідомляється, Пхеньян скасовує всі угоди про ненапад, а також спільну заяву (учасників шестисторонніх переговорів з ядерної проблеми Кореї) про денуклеаризацію Корейського півострова.
Раніше в Сеулі заявили, що, якщо КНДР завдасть ядерного удару по Південній Кореї, то чинний в Пхеньяні режим зникне з лиця Землі.
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