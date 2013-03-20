У Німеччині вважають, що Кіпр сам собі створив великі проблеми

Парламент Кіпру у вівторок відхилив вимогу міністрів фінансів країн єврозони запровадити податок на депозити, що було головною умовою для отримання коштів на порятунок економіки країни.

"Кіпрські банки закриті. Обидва найбільших кіпрських банку живуть виключно за рахунок екстреної фінансової допомоги з боку Центробанку. А ЄЦБ ясно дав зрозуміти: якщо не буде прийнята програма порятунку кіпрської економіки, тоді ця допомога не буде продовжена. І хтось повинен це пояснити Кіпру", - сказав Шойбле в ефірі телеканалу ZDF, додавши, що без допомоги з боку ЄЦБ обом найбільшим кіпрським банкам загрожує банкрутство.

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При цьому міністр фінансів Німеччини, яка є найбільшою країною-донором єврозони, нагадав, що Нікосія сама звернулася до європейських кредиторам по допомогу. Він також зазначиив, що вина за таку ситуацію повністю лежить на Кіпрі.

"Це не призведе до того, що ми приймемо рішення, яке абсолютно не має сенсу. Це ринкова модель, яка не є успішною. Кіпр живе з банківським сектором з низькими податками, які повністю покриті. З низькими податками, сприятливим правовим режимом. І з усім цим Кіпр є банкрутом. І в цьому не винен ніхто, окрім Кіпру ", - цитує РІА "Новости".

Як очікується, переговори про фінансове майбутнє Кіпру продовжаться сьогодні. Президент Нікос Анастасіадіс скликає екстрену раду лідерів партій. Вчора з його ініціативи відбулася телефонна розмова з президентом Росії Володимиром Путіним. Очікуються також нові переговори Анастасіадіса з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.