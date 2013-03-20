Кіпрська церква готова закласти своє майно, щоб допомогти країні
Кіпрська православна церква готова надати в розпорядження держави все своє майно, якщо це допоможе вийти з кризи.
Про це заявив журналістам архієпископ Кіпрський Хризостом після зустрічі вранці в середу з президентом Нікосом Анастасіадісом.
Хризостом сказав, що церковне майно буде служити потребам кіпрської економіки. "Ми можемо закласти все майно церкви, а гроші віддати на придбання облігацій. Власність Церкви, як ви добре знаєте, величезна", - сказав предстоятель впливовою в суспільстві церкви, пише РІА "Новости".
Він назвав "важким" рішення кіпрського парламенту, і в той же час привітав депутатів з тим, що "вони послали чіткий сигнал Європі, що треба, нарешті, навчитися поважати і малі країни".
Як повідомляв УНІАН, 19 березня, парламент Кіпру відмовився вводити одноразовий податок на депозити.
Запропонований законопроект передбачав списання 6,75% за депозитами, на яких лежить 20-100 тисяч євро, і 9,9% з більших вкладів. Попереднє рішення про списання було прийнято урядом за наполяганням кредиторів ЄС, проте викликало паніку серед вкладників.
За допомогою цих заходів Кіпр повинен був залучити до бюджету додаткові 5 мільярдів 800 мільйонів євро. За таких умов ЄС і МВФ погоджувалися надати країні 10 млрд євро позики.
Сьогодні глава Мінфіну Кіпру Міхаель Сарріс прибув до Росії, де буде просити додаткової фінансової допомоги.