Кіпрська церква готова закласти своє майно, щоб допомогти країні

10:19, 20 березня 2013
Світ
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Кіпрська православна церква готова надати в розпорядження держави все своє майно, якщо це допоможе вийти з кризи.

Архієпископ Хризостом готовий закласти все майно церкви

Про це заявив журналістам архієпископ Кіпрський Хризостом після зустрічі вранці в середу з президентом Нікосом Анастасіадісом.

Хризостом сказав, що церковне майно буде служити потребам кіпрської економіки. "Ми можемо закласти все майно церкви, а гроші віддати на придбання облігацій. Власність Церкви, як ви добре знаєте, величезна", - сказав предстоятель впливовою в суспільстві церкви, пише РІА "Новости".

Він назвав "важким" рішення кіпрського парламенту, і в той же час привітав депутатів з тим, що "вони послали чіткий сигнал Європі, що треба, нарешті, навчитися поважати і малі країни".

Як повідомляв УНІАН, 19 березня, парламент Кіпру відмовився вводити одноразовий податок на депозити.

Запропонований законопроект передбачав списання 6,75% за депозитами, на яких лежить 20-100 тисяч євро, і 9,9% з більших вкладів. Попереднє рішення про списання було прийнято урядом за наполяганням кредиторів ЄС, проте викликало паніку серед вкладників.

За допомогою цих заходів Кіпр повинен був залучити до бюджету додаткові 5 мільярдів 800 мільйонів євро. За таких умов ЄС і МВФ погоджувалися надати країні 10 млрд євро позики.

Сьогодні глава Мінфіну Кіпру Міхаель Сарріс прибув до Росії, де буде просити додаткової фінансової допомоги.

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